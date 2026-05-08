Bilişim Sözlüğü Yayında: Türkiye’nin Dijital Hafızası Oluşturuluyor

Açık kaynak teknolojilerden yapay zekâya, siber güvenlikten bulut bilişime, blokzincirden dijital dönüşüme kadar geniş bir kapsam sunan Bilişim Sözlüğü; hem sektör profesyonellerine hem öğrencilere hem de teknolojiye ilgi duyan kullanıcılara rehber olmayı amaçlıyor.

Platform içerisinde:

bilişim terimleri,

yazılım kavramları,

teknoloji kategorileri,

yapay zekâ ve veri bilimi içerikleri,

dijital dönüşüm başlıkları,

açık kaynak teknolojileri,

Web3 ve blokzincir kavramları,

siber güvenlik terminolojisi,

oyun ve XR teknolojileri,

e-ticaret ve dijital pazarlama içerikleri,

bilişim liderleri ve teknoloji öncüleri

yer alıyor.

Türkiye’nin Dijital Ansiklopedisi Olma Hedefi

Bilişim Sözlüğü’nün temel amacı yalnızca bir terim sözlüğü oluşturmak değil; aynı zamanda Türkiye’nin dijital teknoloji hafızasını kayıt altına almak. Bu kapsamda sektörün gelişimine katkı sağlayan bilişim liderleri, yazılım girişimcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve teknoloji öncüleri için özel içerikler hazırlanıyor.

Projede;

TBD, TÜBİSAD, YASAD, TÜYAFED, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Teknoparklar, üniversiteler,

yazılım şirketleri, girişimcilik ekosistemleri

gibi yapılarda görev almış veya katkı sunmuş isimlerin de yer alması planlanıyor.

Yapay Zekâ ve Arama Altyapısı Dikkat Çekiyor

Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise gelişmiş arama altyapısı. Kullanıcılar;

“Kelime Ara”

“Kişi Ara”

başlıkları altında hem bilişim kavramlarını hem de sektöre katkı sunmuş kişileri detaylı biçimde arayabiliyor.

SEO uyumlu ve yapay zekâ destekli veri yapısıyla geliştirilen sistemin ilerleyen süreçte:

API desteği,

mobil uygulama,

çok dilli yapı,

yapay zekâ destekli öneri sistemi,

topluluk katkı modeli

gibi özelliklerle büyümesi hedefleniyor.

Altyapısı Hakan Topuzoğlu Tarafından Oluşturuldu

Bilişim Sözlüğü’nün teknik ve içerik altyapısı, bilişim uzmanı ve HT Bilişim Eğitim Danışmanlık Kurucusu Hakan Topuzoğlu tarafından oluşturuldu.

Topuzoğlu, proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Bilişim dünyasında üretilen bilginin kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Türkiye’nin teknoloji hafızasını oluşturmak, bilişim terimlerini standartlaştırmak ve sektöre katkı sağlayan insanları kayıt altına almak amacıyla Bilişim Sözlüğü’nü geliştirmeye başladık. Bu platformun zaman içerisinde Türkiye’nin dijital teknoloji ansiklopedisine dönüşmesini hedefliyoruz.”

Açık ve Geliştirilebilir Bir Platform

Bilişim Sözlüğü’nün ilerleyen süreçte sektör temsilcileri, akademisyenler, teknoloji şirketleri ve gönüllü katkıcılarla birlikte büyütülmesi planlanıyor. Böylece Türkiye’nin bilişim ekosistemine ait kapsamlı, sürdürülebilir ve yaşayan bir dijital kaynak oluşturulması hedefleniyor.