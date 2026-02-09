Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Milyarder Başarı Hikayelerinin Perde Arkasını Anlattı

Topuzoğlu, yaptığı açıklamada, teknoloji devlerinin yükselişinin sadece bireysel çabalarla değil, aynı zamanda kamu kaynaklarıyla şekillendiğini vurguladı. “İnternet’in temelleri, GPS sistemleri ve modern arama motorlarının algoritmaları gibi birçok kritik teknoloji, devlet fonları, üniversite araştırmaları ve askeri projeler sayesinde geliştirildi,” dedi.

Başarıların Arka Planındaki Güç Unsurları

Topuzoğlu, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi isimlerin olağanüstü vizyon ve yeteneklere sahip olduğunu kabul ederken, bu başarıların arkasındaki güç unsurlarını şu şekilde sıraladı:

- Ağ etkisi ve Metcalfe yasasının büyüyen getirisi

- Kullanıcı verilerinin büyük ölçekte toplanması ve monetizasyonu

- Rekabeti engelleyen regülasyon boşlukları

- Kamu-özel ortaklıkları ve vergi teşvikleri

- Algoritmik yönlendirme ve davranışsal ekonomi araçları

“Bedava” Ürünlerin Gerçek Maliyeti

“Bedava” olarak sunulan dijital platformların gerçek bedelinin dikkat, kişisel veriler ve özgür irade olduğunu belirten Topuzoğlu, reklam mekanizmaları ve kişiselleştirilmiş içerik akışlarının kitlesel manipülasyon araçlarına dönüştüğünü ifade etti.

Topluma Çağrı

Topuzoğlu, topluma şu çağrılarda bulundu:

1. Teknoloji devlerinin başarı hikâyelerini eleştirel bir gözle inceleyin.

2. “Bedava” ürünlerin gerçek maliyetini sorgulayın.

3. Veri mahremiyeti ve algoritmik şeffaflık taleplerini yükseltin.

4. Dijital okuryazarlığı ve eleştirel düşünceyi güçlendirin.

Sonuç olarak, Topuzoğlu, izlediğimiz hikâyenin bir “başarı masalı” değil; dev bir sistemin nasıl inşa edildiğini ve bu sistemin nihai faydasının kime gittiğini anlatan bir gerçeklik belgeseli olduğunu belirtti.