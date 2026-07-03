Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu'ndan Siber Tehdit Uyarısı

"Klasik Uyarılar İşe Yaramıyor"

İnternet dünyasında dolandırıcılık yöntemleri yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojileriyle her geçen gün daha sofistike hale gelirken, uzmanlar klasik koruma yöntemlerinin artık yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. Kaspersky'nin Temmuz 2026 tarihli son küresel araştırmasındaki çarpıcı Türkiye verilerini değerlendiren Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, dijital ekosistemde yaşanan tehlikeli dönüşüme karşı uyarılarda bulundu.

Kaspersky raporuna göre Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 40'ının doğrudan çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını, yüzde 45'inin ise hesap ele geçirilmesi veya veri sızıntısı gibi siber saldırıların mağduru olduğunu hatırlatan Topuzoğlu şunları söyledi:

"Bu veriler bize çok acı bir gerçeği gösteriyor; yıllardır yapılan klasik uyarılar, kamu spotları ya da 'ben dolandırılmam' şeklindeki bireysel özgüven artık işe yaramıyor. Türkiye'de neredeyse her iki kişiden biri dijital dünyada siber suçluların hedefi olmuş durumda."

"Karşımızda Yapay Zekâ Destekli Profesyonel Bir Ekosistem Var"

Siber suçluların artık amatör yöntemleri terk ettiğini vurgulayan Topuzoğlu, "Karşımızda yapay zekâyı ve makine öğrenimini arkasına almış, adeta kurumsal bir şirket gibi çalışan profesyonel bir suç ekosistemi var. Bilgi hırsızı (infostealer) yazılımlarla sızdırılan kişisel verileri bir araya getirerek kişiye özel, son derece inandırıcı senaryolar üretiyorlar. Mesajlaşma uygulamalarında en yakın arkadaşınızı bile taklit edebilen bu yapay zekâ tuzaklarını insan gözünün tek başına ayırt etmesi artık imkânsız hale geldi" dedi.

"Teknolojik Tehdide Karşı Teknolojik Kalkan Şart"

Sadece 2026'nın ilk çeyreğinde siber güvenlik sistemleri tarafından 140 milyondan fazla kimlik avı (phishing) girişiminin engellendiğini belirten Topuzoğlu şu tavsiyelerde bulundu: