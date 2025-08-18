Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu'ndan Uyarılar: Herkese Açık WiFi Ağları Tehlikeli!

Dijital Vampirler Pusuda: Verilerinizi Koruma Rehberi

Herkese Açık WiFi Neden Tehlikeli?

Topuzoğlu, herkese açık WiFi ağlarının siber suçlular için bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Bu ağlarda kullanıcıların karşılaşabileceği tehlikeleri şöyle sıralıyor:

- Sahte sitelere yönlendirme: Banka sayfası sandığınız bir site, kişisel bilgilerinizi çalmak için bir tuzak olabilir.

- Veri hırsızlığı: Şifreleriniz ve kişisel bilgileriniz tehlikeye girebilir.

- Gözetleme: Hangi sitelere girdiğiniz ve neler yaptığınız izlenebilir.

- Virüs bulaştırma: Cihazınıza zararlı yazılımlar sızabilir.

İlk Silah: DNS Ayarlarını Değiştir

DNS ayarlarının değiştirilmesinin önemini vurgulayan Topuzoğlu, şu adımları öneriyor:

1. Güvenli DNS Seçimi: Cloudflare (1.1.1.1), Google (8.8.8.8) veya alternatif olarak Quad9 gibi güvenilir DNS servislerini kullanın.

2. Bilgisayarda DNS Değiştirme: Windows ayarlarından ağ bağlantınızı seçip DNS sunucusunu güvenli bir adrese yönlendirin.

3. Mobil Cihazlarda DNS Değiştirme: iPhone veya Android cihazlarda WiFi ayarlarına girerek DNS adreslerini güncelleyin.

İkinci Silah: VPN ile Görünmez Ol

Topuzoğlu, DNS ayarlarının yanı sıra VPN kullanımının da kritik olduğunu vurguluyor. "VPN, internet trafiğinizi şifreli bir tünelden geçirir ve kimsenin ne yaptığınızı görmesini engeller," diyor. İyi bir VPN’in, DNS sorgularını da şifreleyerek ekstra koruma sağladığını belirtiyor.

Harekete Geç, Isırılma!

Dijital güvenliği sağlamak için harekete geçmenin önemini vurgulayan Topuzoğlu, "Dijital güvenlik, evinize kapı kilidi takmak kadar basit ama kritik bir öneme sahiptir. Cihazlarınızı güncel tutun, güçlü şifreler kullanın ve şüpheli linklere tıklamaktan kaçının," diyor.

Dijital vampirlerden uzak durmak için hemen bugün DNS ayarlarınızı kontrol edin ve bir VPN servisi araştırın. Unutmayın, internet güvenliği bir zincir gibidir; en zayıf halka kadar güçlüdür.