Bilişimci – Yazar Toker, 'Sosyal medya 18 yaş altına yasaklanmalı'

Bilişimci – Yazar Orhan Toker, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Kayseri 8’nci Kitap Fuarı özel programına katılarak moderatör İlayda Kaya’nın sorularını yanıtladı.

Toker, sosyal medyanın 18 yaşından küçüklere yasaklanması gerektiğini belirterek, “Özellikle bizim kuşak, şu an anne baba olanlar dünyaya geldiklerinde dijital bir dünyaları olmadıkları için dijital dünyanın boyutlarını tam olarak kestiremiyorlar. Dijital imkanlar çok fazla, bu imkanların fazlalığıyla hem büyükleri hem çocukları kolaylıkla manipüle edip, yönlendirebiliyorlar. Ben de çoğunlukla bunların üzerinde duruyorum. Yani çocukları hangi metotla yönlendirebiliyorlar. Oyunların içerisinde sosyal medya platformlarında çocuklara ne gibi algoritmayla birlikte yönlendirme yapıyorlar hep uyarmaya çalışıyorum. En son olaylarda da çocuklar oyunlar tarafından yönlendirildi ve istemediğimiz sonuçlar çıktı ortaya. Tabi ki sadece oyunlar değil ama oyunlar bunun alt yapısını çok güzel hazırlıyor. Ailedeki iletişimsizlik ve problemlerde bunlara eklenince çok kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyayı 18 yaşından küçüklere kesinlikle yasaklamamız lazım. Ekrana gelince de içeriklerin hepsi denetimlerden geçmeli. Televizyon yayınları nasıl bir denetimden geçiyorsa içeriklerin hepsi de denetimlerden geçmeli. 3-6 yaş etiketlenmiş bir çocuk oyununda bile çocukları anne babasına, ailesine ya da arkadaşlarına şiddete yönelten unsurlar var. Onların titizlikle incelenip bakılması lazım. Tabi ki çok fazla içerik ve materyal var. Tek başına devlet bir şey yapamaz, bu işten anlayan insanların ihbarla süzgeçten geçirirse daha iyi olur durum” dedi.