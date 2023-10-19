Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kayseri Gençliği 100.Yılda İstiklal Yolunda' isimli gösteride bin 200 öğrenci hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

PAYLAŞ
  • 19.10.2023 12:11
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:43
Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kayseri Gençliği 100.Yılda İstiklal Yolunda’ isimli gösteride bin 200 öğrenci hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi, Sema Yazar Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Sami Yangın Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 6 okuldan bin 200 öğrenci katıldı. Etkinlikte bin 200 öğrenci hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Burada bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; “Bugün cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte sizleri bu şekilde görmek, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Öncelikle Filistin’de yaşanan insanlık dramını, insanlık zulmünü kınıyoruz ve bir an önce zulmün ve savaşın bitmesini istiyoruz. Sizleri geleceğe hazırlarken, dimdik durmanızı, bu vatanı, bu bayrağı, bu sancağı sonuna kadar sahiplenmenizi ve bunun içinde ne gerekiyorsa hep beraber yapacağımızı buradan teminat halinde sizlere söylüyorum. Sizler; içerisinde bulunduğumuz dünya düzeni içerisinde kendinizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, günün getirdiği şartlara sahip olmanız ve bizim bayrağımızın yüzlerce yıl dalgalanması için sizlerin duruşunuzun devam etmesi bizler için çok önemli. Bizlerin en güçlü yanı sizlersiniz. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Barbaros Mahalle Muhtarı Karakaya: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır'

Barbaros Mahalle Muhtarı Karakaya: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır'

Develili Muhtar Ganioğlu 'Cani İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz'

Develili Muhtar Ganioğlu 'Cani İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz'

İşyerinde dedikodu, tazminatsız kovulmaya neden olabilir

İşyerinde dedikodu, tazminatsız kovulmaya neden olabilir

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili avukatlardan İsrail'e tepki

Kayserili avukatlardan İsrail'e tepki

Başkan Büyükkılıç: 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak

Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak

KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'

KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettiriyoruz'

Buğdaylı'daki cinayetin davasına devam edildi

Buğdaylı'daki cinayetin davasına devam edildi

Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni

Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni