'Bin 500 TL'lik dedektör olmadığı için mi 12 evladımızı şehit verdik?'

Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda; Irak’ın kuzeyinde bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerin metan gazı dedektörü olmadığı için ihmalden hayatını kaybettikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Arıkan: “Bugün, yüreğimize düşen acılar kadar, aklımıza da düşen birçok soru var. Gurur kaynağımız olan terörle mücadele konusunda en tecrübeli ordusu olan ordumuzun metan gazı gibi öngörülebilir, ölçülebilir bir sebeple şehit vermesi kabul edilebilir bir durum değil. 12 vatan evladından, 12 candan ateş düşen, 12 ocaktan 86 milyon yüreği yanan insandan bahsediyoruz. Bu normal, geçiştirecek bir hadise değil. Metan gazı dedektörünü internet sitesinden sadece bin 500 liraya alabiliyorsunuz. Biz internetten bile alınabilecek bir dedektör olmadığı için mi 12 evladımızı şehit verdik? Biz bunu aklımıza bile getirmek, düşünmek bile istemiyoruz. Burada açık bir ihmal, açık bir sorumsuzluk söz konusu. O yüzden bu ihmalin sorumları derhal tespit edilmeli. Milletimiz adına onlardan hesap sorumalıdır” ifadelerini kullandı.