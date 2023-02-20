Bin 526 depremzede öğrenci Kayseri'de ders başı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminde bin 526 depremzede öğrencinin Kayseri'de eğitimine devam etmek için nakillerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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  • 20.02.2023 13:55
  • Güncelleme: 20.02.2023 14:22
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Bin 526 depremzede öğrenci Kayseri'de ders başı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminde bin 526 depremzede öğrencinin Kayseri’de eğitimine devam etmek için nakillerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi bugün başladı. Kayseri’de toplamda 326 bin 847 öğrenci ders başı yaparken, bin 526 depremzede öğrencide Kayseri’de eğitimlerine devam etmek için nakil gerçekleştirdi. Okullarda gerekli önlemlerin alındığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “2022-2023 eğitim yılının 2. yarı dönemini bugün itibariyle başlattık. 326 bin 847 öğrencimiz sorunsuz bir şekilde bugün itibariyle Eğitim-Öğretime başladı. Okullarımız şu anda eğitim sürecindeler. Bu süreçte deprem bölgesinden bizim ilimize şu ana kadar bin 526 öğrenci resmi nakil yaptırdı. Bu süreç şu anda devam ediyor. Bu sayı devamlı olarak artıyor ama en son rakamımız bu şekilde. Yaşanan deprem felaketinden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu incelemeler neticesinde hasarlı bulduğumuz 11 okulumuzun tahliyesini yaptık. Gerekli önlemler alındı. Buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi de yeni okullarında eğitim ve öğretime devam ediyorlar. Şu ana kadar da herhangi bir sorun yaşamadık” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler için 2. dönemin hayırlı olmasını dileyen Karaköse, “Deprem süreci içerisinde Milli Eğitim camiasının, öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteklerini yakından gördük. Biz Kayseri’de deprem bölgesine yönelik okullarımızın tatil olmasına rağmen hiç kapanmadılar. Yatak, soba, uyku tulumu, battaniye ve mont üretimi yaptılar. Şimdi de bir okulumuzda çadır üretimine başladık. Bunların hepsini biz okullarımız ve öğretmenlerimiz aracılığıyla yapıyoruz. Bunların hepsini gönüllü olarak bu sürece destek vermek için yapıyorlar. Bu vesileyle öğretmenlerimize yeni eğitim yılının 2. yarısının hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci devam ettirmemizin önemli olduğu mesajını da vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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