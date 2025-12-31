Bin 573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılında bin 573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasının gerçekleştirileceklerini duyurdu. Bakan Göktaş, 'Yeni yılla birlikte engelli kardeşlerimiz için güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2026 yılında, bin 573 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılında bin 573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasının gerçekleştirileceklerini duyurdu. Bakan Göktaş, yerleştirme kılavuzlarının ise Bakanlığın ve ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağını vurguladı. Bakan Göktaş, “Yeni yılla birlikte engelli kardeşlerimiz için güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2026 yılında, bin 573 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Yerleştirme kılavuzumuzu önümüzdeki günlerde Bakanlığımızın ve ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşacağız. Engelli bireylerimizin çalışma hayatında daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı şekilde yer alması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli vatandaşlarımıza, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarını yaptı.

