Bin 574 vatandaşa narkotik konulu eğitim verildi
Kayseri'de narkotik ekiplerince En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Rehber ve Narko Nokta projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde bin 524 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince verilen eğitimler kapsamında En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Rehber ve Narko Nokta projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde bin 524 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamada, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir” denildi.