Bin yıllık mumyalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Niğde Müzesi'nde sergilenen yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

PAYLAŞ
  • 20.03.2023 12:31
  • Güncelleme: 20.03.2023 14:59
  • 47
Bin yıllık mumyalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Müzesi’nde sergilenen yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Müze Müdürü Yakup Ünlüler yaptığı açıklamada, müzenin Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik bir düzenle sunulan 6 teşhir salonundan oluştuğunu söyledi. 5. salonda bir kadın ve 4 çocuk mumyasının sergilediğini belirten Ünlüler, şunları kaydetti:

"Antik dönemde mumyalama ölümden sonraki yaşam için bedenlerin sağlam kalması amacıyla yapılmaktadır. Mumyalama yetenekli uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle vücuttaki nemin emilmesi için ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı. Vücuttaki su cesetten uzaklaştırıldıktan sonra vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülürdü. Sonrasında vücut keten bezlerle sarılarak havayla teması kesilirdi. Böylelikle vücudun havayla teması kesilerek çürümesi engellenmiştir. Antik Mısır’daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu."

’Sarışın mumya’ 162 santim boyunda

Ünlüler; sarışın rahibe mumyasının Aksaray’a bağlı Ihlara Vadisi’ndeki Yılanlı Kilisesi’nde bulunduğunu aktararak, kadının 21-22 yaşında öldüğünü ve 162 santimetre uzunluğunda olduğunu vurguladı. Rahibenin Mısır tarzında sargılama tekniğiyle mumyalandığına dikkati çeken Ünlüler, şunları söyledi:

"Başında örtü bulunması ve kilise içerisine gömüldüğü için rahibe olduğu düşünülmektedir. Saçlarının da sarı olması nedeniyle ’sarışın mumya’ olarak adlandırılmıştır. Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir."

Aksaray sınırları içerisindeki Çanlı Kilise’de bulunan 4 çocuk mumyasının ise sırt üstü pozisyonda olup, elleri göğüsleri üzerinde bağlandığını işaret eden Ünlüler, mumyaların üçünün üzerinde 2-3 katlı giysiler bulunduğunu, 4 çocuk mumyasının Bizans Dönemi’ne ait olup, kiliseyle beraber milattan sonra 10-11. yüzyıla tarihlendirildiğini ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

3
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

6
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Özhan: 'Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir'

İYİ Partili Özhan: “Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir”

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

DAHA FAZLA
Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı