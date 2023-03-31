Bina çatısında intihar girişimi
Kayseri'de bir vatandaş binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
- 31.03.2023 21:13
- Güncelleme: 31.03.2023 21:13
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan bir binada akşamüstü meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen kişi, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde hazır bulunan ekipler tarafından vatandaş ikna edilerek çatıdan indirildi.
1ha
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