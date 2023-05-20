Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor
Kayseri'de bina görevlileri için yardımlaşma ve Dayanışma derneği kuruluyor. Derneğin açılışı, 26 Mayıs Cuma günü 13:30'da gerçekleşecek.
- 20.05.2023 13:31
- Güncelleme: 20.05.2023 13:31
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Kayseri’de bina görevlileri için yardımlaşma ve Dayanışma derneği kuruluyor. Derneğin açılışı, 26 Mayıs Cuma günü 13:30’da gerçekleşecek.
Türkiye’de bir ilk olacak olan Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Kayseri’de açılıyor. Şu anda 304 üyesi olan derneğin açılışı Talas Mevlana Mahallesi’nde26 Mayıs Cuma günü 13:30’da gerçekleşecek.
1ha
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