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Bina görevlisinin karısını öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi

Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan İ.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi.

Bina görevlisinin karısını öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi

Olay 9 Aralık 2025 tarihinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (52), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı. İ.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı. Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlıyı yakaladı. İ.Ş. hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden M.G.’nin yakınları, sanık İ.Ş’nin avukatı katılırken tutuklu sanık İ.Ş. İstanbul’da Adli Tıp Kurumuna rapor için götürülmesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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