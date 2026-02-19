  • Haberler
Bina sakini ile apartman görevlisi arşında çıkan silahlı kavgada karar çıktı

Melikgazi İlçesinde apartman görevlisi R.K. ile bina sakini Y.D. arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada sanıkların cezası belli oldu.

Olay 18 Mart 2025 tarihinde Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak’ta 15 katlı binada meydana geldi.  Bina sakini Y.D. ile apartman görevlisi R.K. arasında kavga çıktı. Kavgada R.K. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında müşteki tutuksuz sanık R.K., “Kalorifer derecesini açtır diye tehditler etti. Olay günü benden seyyar kablo istedi. Sundurmayı sökecektik. Silahı belinden çıkardı. Ateş etti. Mermiler 2 bacağıma da isabet etti. Bıçakla da kalçamdan yaraladı. Onda ele geçen senetlerden bilgim yok. Yağma suçunu kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” dedi. Müşteki tutuklu sanık Y.D. ise, “O binada 5 sene oturdum sadece 1 kez apartman toplantısına katıldım. O da atılan çay bardağı kızımın yaralanmasına neden oldu. Onu konuşmaya gittim. Evin ısınması ile ilgili tartışmaya gitmedim. Oradan giderken de herkesle vedalaştım. Kargaşa oldu. Sonrasında sundurmaya atladı. Tahliyemi istiyorum” dedi. Bugün görülen karar duruşmasında ise taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 
Mahkeme heyeti Y.D.’ye ‘yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay, R.K.’ye ise ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek mevcut hallerinin devamına karar verdi.

