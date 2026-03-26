Bina sakinleri, kullandıkları arsada yapılan inşaata tepki gösterdi

Talas’ın Anayurt Mahallesi’nde bir binanın önünde yapılmaya başlanan bina inşaatı, vatandaşların elektriğininin kesilmesine ve binalarına giden ulaşım yolunu kapattı. Yaşanan mağduriyet karşısında tepkilerini dile getiren bina sakinleri, durumun düzeltilmesi için Talas Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Yaşanan mağduriyeti ifade eden bina sakini Özden Köz, “Yıllardır burası arsa olarak duruyordu ama şimdi ne hikmetse burada 15 katlı bir inşaat başlandı. Her şeyden önce bizim binanın ne girişi var ne çıkışı. Binamıza ambulans veya itfaiye gelemez. Yol açılmadı, altyapı düzene sokulmadan burada inşaat başladı. Şu an bizim binanın interneti yok, yan binanın elektriği yok. Birazdan iki binanın daha elektriği kesilecek. Her şeyden önemlisi binamıza bir ambulans veya bir itfaiye gelemez. Şu anda bizim yolumuz yok. Deprem yönetmeliğine göre bu kadar yakın bir yerde 15 katlı bina yapılabilir mi? Burası bir deprem ülkesi, her an deprem olabilir. Zaten binanın park alanını geçtim, çocukların oyun alanını geçtim, hareket etmeye yer bile yok. Bu inşaatlara bu kadar hızla nasıl ruhsat verilebiliyor? İnsanlar niye bu kadar mağdur edilebiliyor? Belediye bizim yaşam standartlarımız için var, onu daraltmak için değil. Bizim özgürlüklerimizi kısıtlamak için değil. Biz onlara bunun için oy veriyoruz, vergilerimizi bunun için ödüyoruz. Bizi mağdur etmeleri için değil. Bir an önce bu inşaatın durdurulması, yapılması gereken her şeyin yapılmasını talep ediyoruz. Sabahtan beri aramadığımız yer kalmadı. 'O bizi ilgilendirmiyor, bizim bölümümüz değil, şu bizim değil, bu bizim değil’. Belediye gelip her seferinde 'tamam yapacağız' deyip gitti. 'Sizin her şeyiniz hallolmadan burada inşaat olmayacak' dedi gitti. Sabah geldi, 'Biz size geçici yol açalım, şunu yapalım bunu yapalım’. Benim geçici yola değil, kalıcı hizmete ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

‘İKİ TANE DİYALİZ HASTASI VAR, SIRTIMIZDA MI TAŞIYALIM?’

Bina sakini Ufuk Kahveci de, yapılan inşaatın olası bir acil durumda müdaheleyi zorlaştıracağı noktasına dikkat çekerek, “Doğalgaz müdahale aracı, ambulans, itfaiye vazgeç çöpümüzü dökecek yolumuz yok bizim. Talas Belediyesi'ne gidiyoruz 'yapacağız' diyorlar, bizimle dalga geçiyorlar. Şu binanın elektriği yok, biraz sonra kopacak. İnternet zaten yok. Talas Belediyesi gibi belediye başkanları yüzünden hiçbir kadir kıymeti kalmıyor. Talas Belediyesi geldi burayı kapattı. Adamlar silah çekin diyor, 'bunları vurun öldürün' diyor. Belediye de burada durduramıyor. Demek ki bir menfaati var ki durduramıyor. Bir tane müteahhidi mutlu etmek için 300 tane adamı burada mağdur ediyorlar. Şu iş Türkiye'den başka hangi şehirde olur? Allah rızası için. 9. kat yandı, 11. kat yandı, ne itfaiye gelir. İki tane diyaliz hastası var. Sırtımızda mı taşıyalım? Şura 8 metre deşilecek, merdiven dayayıp da mı indirelim? İnsan iniyor ama bir doğalgaz müdahale aracı, bir ambulans, bir itfaiye olmaz mı? Bir binanın girişi çıkışı için sirkülasyon ister. Bir araç bir yerden girdiği zaman dönüp gidecek yer lazım. Şu tarafımız dağ, şu tarafımız çukur. Gidiyorlar evlerinde rahatça yatıyorlar, şuradan üç kuruş alacağız diye 500 tane insanı mağdur ediyorlar” ifadelerinde bulundu.