Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Kayseri'de bir bina yöneticisinin bina sakinlerine isyanı yazıyı okuyanları güldürdü. Bina yöneticisi isyanını 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız' diyerek, dile getirdi.

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  • 20.06.2023 15:29
  • Güncelleme: 20.06.2023 16:20
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Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir bina yöneticisinin bina sakinlerine isyanı yazıyı okuyanları güldürdü. Bina yöneticisi isyanını ‘Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız’ diyerek, dile getirdi.

Kayseri’de bir bina yöneticisi, bina sakinlerine isyanını bina içerisindeki cama astığı kağıtla gösterdi. Kağıda yazdıklarıyla adeta içini döken bina yöneticisi, görevini bırakacağını ve artık binanın işleriyle uğraşmaktan sıkıldığını söyledi. Yönetici, güldüren isyanını kağıda döktüğü şu sözlerle ifade etti:

Bina sakinlerinin dikkatine. Ekilen bahçeler dışında çiçekliklerin ekilmesine ben izin vermedim ve sorumlusu ben değilim. Açıkçası umrumda da değil. Kim ekiyorsa ona söyleyin beni öne sürmeyin. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Binanın işleri ile de ilgilenmiyorum. bana dert yanmayın, şikayet etmeyin. Ben bina yönetim şirketiyle görüştüm ve bu işi yapmayacağımı ilettim. Aranızda yönetici seçin. Yönetici olmak isteyen varsa gelsin evrakları teslim edeyim. Böylece yakamdan düşün arkadaş. Benim işim başımdan aşkın. O orayı ekmiş öbürü bilmem ne yapmış. Sizin dırdırınız sizin olsun. Vallahi bıktırdınız.”

İHA

Kayseri Gündem
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