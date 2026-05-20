Binali Yıldırım '34 Harfli Latin alfabesi artık 250 milyonu aşan Türk dünyasının ortak alfabesidir'

Talas Belediyesi tarafından Türk Devletleri Teşkilatı Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında Talas Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi programı düzenlendi. Programa 28’nci TBMM Başkanı, 27’nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Türk dünyasına ait türküler ve marşlar seslendirilirken birbirinden etkileyici dans gösterileri de yer aldı.

Konser sonunda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından el emeğiyle ahşaptan üretilen Türk alfabesi takdim edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 28’nci TBMM Başkanı, 27’nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım; “Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Başkanımız bize çok güzel bir şölen hazırlamış. Burada emeği geçen tüm sanatçı kardeşlerimize bize bu güzellikleri yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. 2 yılı aşkın zahmetli bir çalışma sonunda 34 harften Latin esaslı harflerden oluşan bu alfabe artık Balkanlar'dan Baykal'a 8.000 kilometrelik, 10 milyon kilometrekareden daha büyük bir coğrafyada 200 milyona yakın diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizle birlikte 250 milyonu aşan Türk dünyasının ortak alfabesidir. Hayırlı, uğurlu olsun. Artık biz Türkler olarak hangi boydan olursak olalım, ister Azerbaycanlı, ister Kazak, ister Kırgız, ister Özbek, ister Türkmen, ister Türkiyeli, ister Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz gelecek 10 yıl içinde ortak dilimiz bu alfabeyle okunacak, yazılacak, daha kolay anlaşacağız, daha fazla kaynaşacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türk dünyası olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise “Bizim TAREM diye bir atölyemiz var efendim. Taş ve ahşap atölyemiz. TAREM, tarih ile ilgili olarak Talas Restorasyon Merkezi'nin kısaltılmışı. Buranın sahibi olan Kayseri Üniversitemiz rektörümüze teşekkür ediyorum. Birlikte yaptığımız bir proje. Bugün anıt açılışını yaptığınız, ustalarımız tarafından yapılan ortak Türk alfabesini bu kez de ahşaptan yapılanını size ortak Türk alfabesi olarak armağan etmek istiyoruz kabul buyurursanız” diye konuştu.