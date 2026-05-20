Binali Yıldırım Kayseri’de

Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte havayoluyla Kayseri’ye geldi. Yıldırım çiftini Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın karşıladı. Binali Yıldırım, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaretleri için Yıldırım’a teşekkür etti. Kayseri’de yoğun bir program gerçekleştirecek olan Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Talas Belediyesini ziyaret edecek. Ardından ise Talas Millet Bahçesine ziyaret gerçekleştirip, anıt açılışı yapacak. Sonrasında Türkçe Sokağını ile Azerbaycan ŞUŞA Evini ziyaret edip, akşam Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğunun gösterisini izleyecek.