Binali Yıldırım Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
28'nci TBMM Başkanı, 27'nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
28’nci TBMM Başkanı, 27’nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım 2 gün sürecek Kayseri programında ilk olarak Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti.
Valilik Şeref defterini imzalayan Binali Yıldırım’a Kayseri Valiliği ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti.