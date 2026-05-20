Binali Yıldırım; “Kayseri'yi her zaman bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz”

28’nci TBMM Başkanı, 27’nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Talas Türkçe Sokağı’na ziyarette bulundu. Ardından Azerbaycan Şusa Evi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Binali Yıldırım; “Bildiğiniz gibi Kayseri, bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı Belediye Başkanımızla bugün yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir, bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak” ifadelerini kullandı.

Kayseri hakkında konuşan Yıldırım; “Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekanların eski halini anlattı Başkan, nereden nereye. Oradan metruk yerler birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var. İşte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.