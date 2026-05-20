Binali Yıldırım Talas Türkoloji Zirvesi için Kayseri'de

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye girişinde karşılanan Yıldırım’a; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler eşlik etti. Çiçeklerle karşılanan heyet, Talas Belediyesinde sıcak ve coşkulu bir atmosferle ağırlandı. Makamda gerçekleşen görüşmede konuşan Başkan Mustafa Yalçın, Talas’ın Türk dünyasıyla kurduğu güçlü bağlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başbakanım hoş geldiniz. Bir süre önce zatıalinize Türk dünyasıyla ilgili yaptığımız çalışmaları arz ettiğimizde ‘Kayseri bu işe hazırmış, biz de himaye edelim’ buyurmuştunuz. Talas’ta Şuşa Azerbaycan Evi, Azerbaycan Kardeşlik Parkı gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kırgızistan’ın Talas şehriyle kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor. Sizleri medeniyetimizin beşiği Kayseri’nin tarihi ve otantik ilçesi Talas’ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.”

“KAYSERİ, TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİNE YAKIŞANI YAPIYOR”

Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise, Talas Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın önemine vurgu yaparak, Kayseri’nin Türk dünyası açısından taşıdığı kültürel misyona dikkat çekti.

Yıldırım, “Talas Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığınız bu program, Kayseri’nin Türk dünyası kültür başkenti ilan edilmesinin ruhuna son derece uygun bir çalışma olmuş. Eminim ki bu etkinliklerin devamı gelecek ve Kayseri yıl boyunca bu unvanın hakkını verecek. Kayseri; üretimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve tarihiyle Anadolu’nun en güçlü şehirlerinden biridir. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi.