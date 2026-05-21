Binali Yıldırım 'Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı kimseyi korkutmak değil ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan ettik'

Bir otelde düzenlenen Talas Türkoloji Zirvesi açılış törenine Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Taha Zahid Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Devletleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, ”Balkanlar'dan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız hem konuştuklarımızı anlayacağız hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının birleşmesini, entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi biz böyle konuşunca acaba Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar diye birtakım tereddüde düşen ülkeler var. Şunu açık söyleyeyim değerli kardeşlerim: Türk devletlerinin, Türk Devletleri Teşkilatının, Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan etmek. Bugün artık Türk coğrafyası eski, 1900'lü yılların başındaki coğrafya değildir. Bugün Türk coğrafyasında bağımsız devletler vardır. Bu bağımsız devletler de sıradan devletler değil. Doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları, nadir element kaynakları, tarımdaki mukayeseli üstünlükleri ve tarihî zenginlikleri dikkate alındığında dünyanın ilgi odağı daha şimdiden olmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama şunu herkes bilmesi lazım: Biz, Avrupa Birliği'ni kopya eden bir birlik değiliz. Bizde supranasyonalist bir anlayış yok. Yani bütün üye ülkelerin üzerinde, onları baskılayan, onları hizaya çeken bir birlik öngörmüyoruz. Bizim birliğimiz, tarihimizden gelen ortak değerlerimizi bugüne ve geleceğe taşımak ve ülkelerimiz arasındaki kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırmak, altyapıda aynı düzeye gelmek, ticarette, üretimde, sanayide, teknolojide dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almak. Hedefimiz budur” ifadelerini kullandı.

Türk kadın kahramanların tanıtılması noktasında Başkan Binali Yıldırım’a taleplerini ileten Vali Gökmen Çiçek, “Sayın Başbakan'ım, Aksakallar Heyeti Komisyon Başkanı olarak sizden sadece bir vali olarak değil bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bir Türk idarecisi olarak da bir arzım var, bir talebim var. Benim görev yaptığım yerlerde hep zorlandığım şey şu oldu: Türk kadın kahramanları anlatırken Türk erkek kahramanları ile ilgili birçok örnek vermemiz mümkünken Türk kadın kahramanlarla ilgili bazen bu zorluğu yaşadığımı fark ediyorum. Özellikle Kayseri'de Hunat Hatun, Alâeddin Keykubad'ın eşi, buraların en büyük medresesini yapmış efendim. Dünyanın ilk tıp fakültesini yaptıran yine bir kadın, Gevher Nesibe kahramanımız. Özellikle kız çocuklarımıza Türk kahramanları idol gösterecek 10 tane sayı istediğimizde bazen zorlandığımız oluyor. Sizden efendim, zatıalinizden, zatıdevletlerinizden özellikle Türk kadın kahramanlarının tüm dünyada tanıtılması, özellikle yayın olarak da bizlere sunulması noktasında desteklerinizi ve emeklerinizi özellikle arz ediyorum Sayın Başbakan'ım” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Üniversitelerimizin bu Anadolu kültürüyle buluşması adına Türk Cumhuriyetlerimizden özellikle gelecek öğrenciler açısından zenginleştirilmesini çok daha fazla öğrencinin mutlaka üniversitelerimizde yer almasını önemsiyoruz. Şu anda 3.500 diye biliyorum. Çünkü Türk kültürüyle, çünkü Kayseri'deki bu değişik zenginliklerin, medeniyetlerin merkeziyle o yavrularımızın buluşması lazım. Onlar geleceğin mimarları, onlar geleceğin elçileri. O açıdan elbette Türk dilinin Türk cumhuriyeti açısından önemsenmesi ve bu alfabenin hayata geçirilmiş olması hepimiz için bu çok önemli ama bunun yanında bunun içini dolduracak olan, zenginlikleri sağlayacak olan da geleceğimiz olan Türk gençlerimiz. Hem dijitalizasyon bağlamında kendilerini hazırlayacaklar hem medeniyetlerimizi göz ardı etmeden kendilerini yenileyecekler” açıklamasını yaptı.