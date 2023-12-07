Binlerce aracın geçtiği Erkilet bulvarının asfaltı yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı'ndaki 15 milyon TL maliyetli asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 07.12.2023 13:35
  • Güncelleme: 07.12.2023 16:53
Binlerce aracın geçtiği Erkilet bulvarının asfaltı yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı’ndaki 15 milyon TL maliyetli asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek, yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’ndaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ve yol yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi. Toplam yenileme maliyeti 15 milyon TL olan bu yolu vatandaşların keyifle kullanabileceği konforlu bir hale getirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, Erkilet’e gidiş istikametinde Bekir Yıldız Bulvarı ve Yeşil Mahalle Meydanı arasında kalan Erkilet Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışmaları yapıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların tüm Kayserililere hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezine geliş yönünde Ayancık Caddesi’nden, Bekir Yıldız Bulvarı arası yenilenecek şekilde planlamalar yapıldı. Mevsim şartlarının asfalt yapımına elverişli olduğu sürece çalışmalar hız kesmeden sürdürülecek. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınmakta, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrası yol sathı asfalt yapımına uygun hale getirilmekte ve sıcak asfalt yapımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde kazıma ve satıh düzenleme işleri, gündüz saatlerinde de asfalt yapım işleri yapılacak şekilde planlı bir şekilde çalışmaları yürütüyor. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın devam eden çalışmalar süresince yol trafiğe açık tutulacak. Çalışma yapılan şeritler ile kapalı kalacak. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’nda yapılan asfalt yenileme çalışmaları sırasında Yeşil Mahalle esnaflarını da ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

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İHA

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