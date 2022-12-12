Binlerce Develili İstanbul'da buluştu

 İstanbul Yenikapı'da 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Kayseri Tanıtım Günleri'nde Develi Belediyesi'nin hazırladığı standı on binlerce kişi ziyaret etti. 

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  • 12.12.2022 10:38
  • Güncelleme: 12.12.2022 10:38
Binlerce Develili İstanbul'da buluştu

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık’ta Kayseri Tanıtım Günleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi başta bütün ilçe belediyeleri, kentin zenginliklerini İstanbul’a taşıdı. Özellikle İstanbul’da yaşayan Kayserililer 4 gün boyunca alanı gezerek hasret giderdi. 

Etkinlikte yerini alan Develi Belediyesi’nin standı da başta gurbette yaşayan Develililer olmak üzere on binlerce kişi ziyaret etti. Vatandaşlar, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile görüşerek ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Taleplerini ilettiler. 

Görevliler de, vatandaşlara, ilçeyle özdeşleşmiş lezzetlerden ikramlarda bulundu.

1ha

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