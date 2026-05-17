‘Bir Adam Yaratmak’ filminin gala gecesi düzenlendi

Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinden “Bir Adam Yaratmak” isimli filmin gala gecesi düzenlendi. Gerçekleştirilen gala gecesine AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, “Bir Adam Yaratmak” filminin yönetmeni Murat Çeri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, insanın hakikat arayışını ve hayatın sorgulanan yönlerini ele alan derin bir eser olduğunu vurgulayarak, “Büyük bir özveriyle, büyük bir çalışmayla, büyük bir gayretle, birtakım zorlukları yenmek suretiyle oyuncusuyla, teknik personeliyle herkes elinden gelen gayreti göstermek suretiyle çalıştılar. Biz çok beğendik, iki kere, üç kere seyrettik. Sizlerin de beğeneceğinize inanıyorum. Üstad’ımıza, rahmetli Necip Fazıl’a yaraşır bir eser ortaya çıktı. Bu eser bir günlük, beş günlük değil, bizim değerlendirmemiz yıllar boyunca şu veya bu şekilde seyredilecek, görülecek; herkesin bir şekilde yaşadığı, yaşayacağı, duyduğu, okuduğu sorular ve sorunlarla karşılaşacaklar burada. O sorulara, o sorunlara cevap arayan bir eserden bahsediyoruz. Burada gerçekten insan aklının, insan duygularının, insan zekâsının nasıl her şeyi kurcaladığını, nasıl derinlere gittiğini işte herkes kendi kapasitesine göre görecek, anlayacak. Ve bazılarımız bunların bir kısmını yaşadık, bir kısmını yaşayacağız. Geçmişte oldu, gelecekte olacak, bunları göreceğiz. Ve bunlardan tabii ders çıkarmak lazım. Ve filmin sonunda da tabii bu bazı gidişlerin, bazı yolların, bazı değerlendirmelerin yanlış olduğunu ve sonunda bütün yolların Hakk’a, hakikate çıktığını ve bunun doğru olduğunu haykırdığını, oradaki sanatçımızın ifadesiyle göreceğiz, anlayacağız. Orada konuşulmayan şeyler söylenmiyor ama bunları artık seyircinin o boşlukları doldurması lazım. Onları da sizlerin dolduracak aklınızın, kapasitenizin, ferasetinizin olduğuna inanıyoruz. Ve dolayısıyla ben bir kez daha yönetmenimizi kutluyorum, oyuncularımızı kutluyorum, teknik personeli kutluyorum. Üstad’ımızı bir kez daha rahmetle anıyorum, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu eserleri, bu fikirleri buraya bırakıp gittiler” şeklinde konuştu.

“Bir Adam Yaratmak” filminin yönetmeni Murat Çeri ise eserin sinemaya aktarılmasının uzun yıllara yayılan büyük bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak, “90 yıl sonra Bir Adam Yaratmak sinema filmi oldu. 45 yıl sonra Reis Bey’den sonra ilk defa bir eseri sinemaya aktarıldı. 25 yıllık zaman dilimi içinde de Necip Fazıl adına ilk defa bir şey yapıldı. Bu eserin ortaya çıkmasında birçok sahip var. Burada en başta Emrah Kısakürek var. Ona mirasına sahip çıktığı için, kardeşliği için teşekkür ediyorum. Komutanım var, babalığı için teşekkür ediyorum. Bir eser 4-5 yılda çıkıyor ama onun fikir sancısı 30 yılı buluyor. Biz belki 30 yılın semeresiyle bir eseri ortaya çıkarttık. Ama Necip Fazıl’ın herhangi bir eserinden bir film yapılabilir. Çünkü Necip Fazıl’ın eserleri ölümsüz eserler. Ama Necip Fazıl’ı bir daha geri getiremezsiniz. Necip Fazıl’ın gelip tekrar bir eser yazması lazım. Diyorlar ki, 90 yıl önce yazılan bir eser güncelliğini nasıl korur? Dilini nasıl muhafaza edersiniz? Niçin sadeleştirmediniz, basitleştirmediniz? Ben sadeleştirmenin ve basitleştirmenin basitlik getirdiğini, sıradanlık getirdiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Necip Fazıl Kısakürek’in torunu Emrah Kısakürek ise Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerine aile olarak sahip çıktıklarını vurgulayarak, “Murat Bey’in söylediği gibi biz aile olarak Üstad’ın vasiyetine sadık kalarak onun eserlerine sahip çıkmak ve onun noktasına, virgülüne zarar gelmesin diye uğraşmaktayız. Bu konuda amcam Murat Çeri’ye güvendiği için bunu da bize bir vasiyet kabul ettik ve biz de ona elimizden gelen desteği yaptık. Bunun dışında destek olan herkese, ayrıca burada oturan herkese hususan teşekkür ediyorum” dedi.