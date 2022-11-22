Bir ağacından 190 bin TL gelir sağlanan mango üreticinin yeni gözdesi

Son yıllarda üretim alanı artan mangonun bir ağacından 190 bin TL kazanılabiliyor.

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  • 22.11.2022 12:53
  • Güncelleme: 22.11.2022 13:34
Bir ağacından 190 bin TL gelir sağlanan mango üreticinin yeni gözdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya’nın Alanya ilçesinde çiftçilerin yeni gelir kaynağı mango oldu. Son yıllarda üretim alanı artan mangonun bir ağacından 190 bin TL kazanılabiliyor.

Türkiye’nin tropikal meyve üretim üssü haline gelen Alanya’da muz ve avokadonun yanı sıra mango üretiminde de ön plana çıkmaya başladı. İlçede 38 çeşit tropikal meyve üretimi yapılırken, çiftçiler son yıllarda mango üretimine yoğunlaşmış durumda. Yüksek gelir getirisi olan mangonun üretim alanı her yıl artıyor. Alanya’nın tropikal meyve üretimi anlamında iklim şartları ve toprak yapısı olarak uygun olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, son yıllarda mango üretiminin de ön plana çıktığını söyledi. İlk olarak 2014 yılında mango üretimi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Rüzgar, ilçede 74 dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık 65 bin ton ürün çıktığını vurguladı. Üretimin yıldan yıla arttığını belirten Mehmet Rüzgar, “2012 yılında avokado üretimimiz 250 dekarken şu anda 15 bin 500 dekar alana çıkmış durumda. Üreticilerimiz yoğun talepte bulunuyor” dedi.

1 ağaç 190 bin TL para kazandırabiliyor

Mangonun pazarlanmasında sorun olmadığını vurgulayan Rüzgar, genel olarak iç piyasada tüketildiğini az miktarda Rusya ve İran’a ihracat gerçekleştiğini söyledi. Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, “Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir ağaçtan 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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