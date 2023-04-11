Bir anda yağan dolu etrafı beyaza bürüdü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, dolu yağan bir köy ise beyaza büründü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu. İlçe merkezine uzaklığı 15 kilometre olan Karagöl köyünde de dolu yağışı etkili oldu. Bir anda yağan dolu adeta köyü beyaza bürüdü.