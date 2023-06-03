Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM) panayırı açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç'a, bir anne engelli çocuğu için okula asansör yapılmasını sağladığından dolayı teşekkür ederek, 'Sizin hakkınızı ödeyemem, bana bir baba gibisiniz' dedi.

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  • 03.06.2023 11:27
  • Güncelleme: 03.06.2023 13:12
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Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM) panayırı açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç’a, bir anne engelli çocuğu için okula asansör yapılmasını sağladığından dolayı teşekkür ederek, “Sizin hakkınızı ödeyemem, bana bir baba gibisiniz” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Melikgazi Aile Destek Merkezi’nin panayırı açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hanımefendilere ağırlıklı olarak destek verecek olan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olacak projenin hayırlı olmasını dileyerek, “Hanım kardeşlerimize destek vermek amacıyla Melikgazi Kaymakamlığımız ve Melikgazi Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından Kaysermall’da düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdik. Birbirinden güzel el emeği ürünlerin yer aldığı sergi siz değerli vatandaşlarımızı bekliyor” diye konuştu. Burada stantları gezdiği sırada özel çocuk Dilara ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç’a, Dilara’nın annesi tarafından teşekkür ve dua edildi. Dilara’nın annesi, Büyükkılıç’a engelli çocuğu için okula asansör yapmasından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi;

“Şahsım adına çok teşekkür etmek istiyorum. Dilara’ya okul hayatında o kadar destek oldunuz ki, bizim Dilara için asansörü tek başınıza yaptırdınız. Sizin hakkınızı ödeyemem, bana bir baba gibisiniz, Dilara da dede olarak sever. Sizin yeriniz bir başka, rabbim daim eylesin.”

Başkan Büyükkılıç, kadınların yaptığı ürünleri inceleyerek, emeği geçen tüm kadınlara teşekkür etti. Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

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İHA

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