Bir Aşk Hikayesi: Koramaz Vadisi Müzesi açılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilen Koramaz Vadisi’ne Bir Aşk Hikayesi Koramaz Vadisi Müzesi açılacak.

VADİDEKİ MAHALLELER TANITILACAK

Bünyesinde in, zemin kat ve birinci kat ile avlu gibi bölümler olmak üzere toplam 739 metrekarelik alanda hizmet verecek olan 5 milyon TL maliyetli Koramaz Vadisi Müzesi’nde Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerinin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, canlandırmalarla ve tarihi objelerle anlatılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Koramaz Vadisi Müzesi Açılış Programı, 16 Mayıs Cuma günü 13.30’da Ağırnas’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşecek.

MÜZE, ROMANTİK BİR HİKAYE ÜZERİNDEN KURGULANARAK TASARLANDI

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi’nde restore edilen Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda hayata geçirilen Koramaz Vadisi Müzesi, Müslüman bir erkek olan Oğuz’la Rum bir kız olan Suzan’ın aşk hikâyesi üzerinden kurgulanarak, tasarlandı. Koramaz Vadisi ile müzesini ziyaret edenler, çevreyi tanıyacak, bilgi sahibi olacak.