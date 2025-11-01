Bir ayda 1 kilogram 975,38 gram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen toplam 120 operasyonda 1 kg 975,38 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.10.2025-31.10.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 1 kg 975,38 gram narkotik madde, 1453 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek,
1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet fişek, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplamda 120 operasyon kapsamında 185 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken,
64 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.