Bir ayda 209 araç trafikten men edildi b

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekipleri tarafından yapılan bir aylık denetimlerde 786 araç ve sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. 120 sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 209 araç ise trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 35 bin 296 araç ve sürücü denetlendi. 786 araç ve sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. 120 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 209 araç ise trafikten men edildi.