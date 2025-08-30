  • Haberler
Bir bardak soğuk su uğruna kurşun yağdı: Kayseri'de Şok Edici Olay

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sıradan bir ihtiyaç, şiddetle sonuçlandı. Yeni Sanayi bölgesindeki 6127. Sokak'ta bulunan bir işyerinde, komşu dükkâna su içmek için uğrayan 24 yaşındaki M.E.Ş., çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak ağır yaralandı.

İddiaya göre, M.E.Ş. ile işyeri sahibi T.T. (53) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kontrolden çıkmasıyla T.T., yanında bulundurduğu tabancayla M.E.Ş.’ye ateş etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan T.T.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

