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Bir buçuk ay önce evlenmiş: Ailesinin yüreğini dağladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen kadın evinde asılmış halde ölü olarak bulundu.

Bir buçuk ay önce evlenmiş: Ailesinin yüreğini dağladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen kadın evinde asılmış halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.’den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Muteber G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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