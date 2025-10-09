Bir çay kaşığı fazlası kalbe zarar: Tuz sessiz tehlike

Çok fazla tuz tüketmek kan basıncını yükselttiği gibi kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor. Uzmanlar günde toplamda 1 çay kaşığı tuzun yeterli olabileceğini vurguluyorken aşırı tuz tüketimi kalp kasının büyümesi, baş ağrısı, böbrek hastalığı, inme, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve böbrek taşı gibi etkilere neden oluyor.

TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Aşırı tuz tüketiminin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken birçok etken var ancak bunları başında yemek yaparken pişirme sırasında tuzu sınırlamak, ketçap, barbekü sos gibi sosların tüketimini azaltmak, düşük sodyumlu, tuz eklenmemiş etiketi bulunan ürünleri tercih etmek önemlidir.