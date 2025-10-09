  • Haberler
Bir çay kaşığı fazlası kalbe zarar: Tuz sessiz tehlike

Vücudun ihtiyacından fazla tuz tüketimi hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, inme riski ve kemik erimesi ile böbrek taşı riskini artırıyor. Uzmanlar, sadece tuzu azaltarak birçok hastalığın önüne geçilebileceğini vurguluyor.

Çok fazla tuz tüketmek kan basıncını yükselttiği gibi kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor. Uzmanlar günde toplamda 1 çay kaşığı tuzun yeterli olabileceğini vurguluyorken aşırı tuz tüketimi kalp kasının büyümesi, baş ağrısı, böbrek hastalığı, inme, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve böbrek taşı gibi etkilere neden oluyor.

TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Aşırı tuz tüketiminin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken birçok etken var ancak bunları başında yemek yaparken pişirme sırasında tuzu sınırlamak, ketçap, barbekü sos gibi sosların tüketimini azaltmak, düşük sodyumlu, tuz eklenmemiş etiketi bulunan ürünleri tercih etmek önemlidir.

