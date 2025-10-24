Bir çiftin hayatını kaybettiği kazaya sebep olan otobüs şoförü serbest bırakıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Bir çiftin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle açılan davada karar çıktı

Otogar önünde otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı ve bir çiftin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Kaza 4 Aralık 2024 tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Osman Kavuncu Bulvarı Otogar önünde H.B.’nin kullandığı araç ile Y.T. idaresindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada H.B.(39) ile eşi E.B. (33) hayatını kaybetti. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına katılanlar R.A. ile L.A. ve bazı müştekilerin avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Y.T. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Katılanlar Y.T.’nin en ağır cezayı almasını istedi. Sanık ise mahkemede, “Ben normal şeridimde 50-60 ile gidiyordum. Araç birden önüme geçti. Böyle bir kazanın tarafı olmaktan üzgünüm. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti raporlarda tali kusurlu çıkan Y.T.’ye 4 yıl hapis cezası verdi. Ceza adli para cezasına çevrildi.