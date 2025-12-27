  • Haberler
  • Asayiş
  • Bir çocuğun bıçakla yaralandığı olayda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Bir çocuğun bıçakla yaralandığı olayda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Kocasinan ilçesinde iddiaya göre tanımadığı 3 kişi tarafından bacağından bıçaklanan şahıs tedavi altına alındı.

Bir çocuğun bıçakla yaralandığı olayda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Olay saat 00.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi’nde meydana geldi. H.K.(14) isimli genç karşısına çıkan tanımadığı 3 kişi tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol baldırından bıçakla yaralanan şahıs sağlık ekipler tarafından tedavi edildikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın şüphelisi 3 şahıstan 2’sini yakalayarak gözaltına alırken, 1 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyüksimitci: 'Gideceğimiz çok yol var'
Büyüksimitci: “Gideceğimiz çok yol var”
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün 'Kusurlu' Bulundu
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün "Kusurlu" Bulundu
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!