Bir çocuğun bıçakla yaralandığı olayda 3 şüpheliden 2'si yakalandı
Kocasinan ilçesinde iddiaya göre tanımadığı 3 kişi tarafından bacağından bıçaklanan şahıs tedavi altına alındı.
Olay saat 00.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi’nde meydana geldi. H.K.(14) isimli genç karşısına çıkan tanımadığı 3 kişi tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol baldırından bıçakla yaralanan şahıs sağlık ekipler tarafından tedavi edildikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın şüphelisi 3 şahıstan 2’sini yakalayarak gözaltına alırken, 1 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.