'Bir damla kan bin can' eğitimi ile öğrencilere farkındalık oluşturuldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üniversite öğrencilerine 'Bir damla kan bin can' temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan vermenin faydaları konusunda kapsamlı bir eğitim verildi.

Tomarza’da üniversite öğrencilerine yönelik "Bir damla kan bin can" temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan vermenin faydaları konusunda kapsamlı bir eğitim verildi. Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri eğitimi Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şerife Katırcılar tarafından bilgilendirildi.

