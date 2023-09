Bir dilim pastırma 12 lira oldu

Kayseri ile özdeşleşen pastırma, sucuk ve mantı fiyatları gelen zamlardan nasibini aldı. Et ve diğer şarküteri ürünlerine gelen zamlar sonrasında pastırmanın kilosu 800 liraya, bir dilim fiyatı ise 12 liraya çıktı. Kayseri’de pastırmacılık yapan Serkan Özkara, Pastırma fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 50’lik bir artış yaşandığını söyledi. Özkara, “Pastırmanın dilimi şu an 10-12 lira civarında seyrediyor. Geçen seneye göre yüzde 50’lik bir atış oldu. Piyasalarla alakalı her şeye bir zam geliyor pastırmaya geçen sene çok az zam geldi ama bu sene gurbetçiler gelmeden önce yüzde 50 gibi bir zam geldi. Normalde 14-15 çeşit pastırma buluyor biz sırt ve Antrikot olarak 2 çeşidini satıyoruz. Sırt pastırmanın kilosu 800 liradan başlıyor. Antrikot pastırma da 950 lira ile bin lira arasında seyrediyor.” şeklinde konuştu.

‘BİZİM SEKTÖRDE ARTIK GURBETÇİ MEVSİMİ DİYE BİR MEVSİM KALMADI’

Bu sene gurbetçilerin satışları çok etkilemediğini, gurbetçilerden yüzde 50 gibi bir kayıp yaşadıklarını dile getiren Özkara, “Her sene olduğu gibi gurbetçiler piyasalara bir hareket katıyor, bu sene de öyle bir hareket oldu ama istediğimiz hareket olmadı. Gelen zamlar her yere geldi, adamlar Almanya’da, Danimarka’da, Fransa’da, İngiltere’de yaşıyor orada da ürünler pahalandı, kendi paraları ne kadar değerlenmiş olsa da bu da alışverişlere biraz yansıdı. Bu sene gurbetçiden yüzde 50 gibi bir kaybımız var. Bizim sektörde artık gurbetçi mevsimi diye bir mevsim kalmadı. Bizim işlerimiz kışın daha iyi ama gurbetçi de geliyor bir hareket katıyor. İşlenmiş etin yurtdışına gitmesi yasak orada yakalandığında ceza yazılıyor. Buradaki vatandaşlar da pastırma alabiliyorlar. Mesela yarım kilo alan 250 gram alıyor, 250 gram alan 150 grama düştü, satışlarımızda gram olarak düşüş oldu, kendi kendimizi idare ediyoruz. Et pahalandı geçen sene ramazandan sonra çok bir zam gelmedi ama gurbetçi mevsiminden önce bir zam oldu. Fiyatı düşük olsa da herkes yese keşke. Müze olduk vatandaşlar geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Gelen zamlardan insanların tedirgin olmamasını istiyorum. Çünkü bunlara zam geliyorsa maaşlara da zam geliyor. İnsanlar geçinsin diye devlet uğraşıyor. Bu pahalılığın içinden çıkacağımıza eminim ama 1 sene dayanmamız lazım” ifadelerini kullandı.