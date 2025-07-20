Bir dilim pastırma 20 TL oldu

Kayseri’de pastırmacılık yapan Serkan Özkara, pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgiler verdi. Pastırmacı Özkara; “Tam bir gurbetçi yoğunluğu başlamadı. Herhalde tatildeler. Piyasaların durumu malumdur. Durgunluk var. Gurbetçi vatandaşlarımızın piyasaya bir hareket katacağını düşünüyorum. Ama işte ne kadar katacağı orası meşhul. Pastırma fiyatları da bin 500 lirayla 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Yazın pastırma sucuk işleri durgun olur haliyle. Sıcaklardan dolayı kargolarımız durur mesela şehir dışına. Çok fazla kargo gönderimi olmaz. Sucuk ise bin liranın üzerinde. Mantı da 300 liranın üzernde. Bir dilim pastırma ise 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor” ifadelerinde bulundu.