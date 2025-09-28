Bir dönem Yerköyspor'da forma giyen Soumah, Gine milli takımına seçildi
Üç sezon önce Yerköyspor'da forma giyen ve son olarak Malmö'ye transfer olan Salifu Soumah, Gine milli takımına seçildi.
Gineli futbolcu Salifu Soumah 2022 – 23 sezonunda Kayseri’nin köklü gençlik kulüplerinden Yerköyspor’da forma giydi. Genç futbolcu 2025 – 2026 sezonu öncesi Azerbaycan’ın Zira FK takımından İsveç Lig 1 ekibi Malmö’ye transfer oldu. Gineli 21 yaşındaki futbolcu milli takı kadrosuna dahil edildi. Yerköy tarafından konu ile ilgiliaçıklamada, “Yerköysporumuzda 2022 -2023 sezonunda oynamış futbolcumuz Salifu Soumah, Gine Milli Takımına seçilmiştir. Kendisini tebrik eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.