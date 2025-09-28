Bir dönem Yerköyspor'da forma giyen Soumah, Gine milli takımına seçildi

  • Haberler
Üç sezon önce Yerköyspor'da forma giyen ve son olarak Malmö'ye transfer olan Salifu Soumah, Gine milli takımına seçildi.

Gineli futbolcu Salifu Soumah 2022 – 23 sezonunda Kayseri’nin köklü gençlik kulüplerinden Yerköyspor’da forma giydi. Genç futbolcu 2025 – 2026 sezonu öncesi Azerbaycan’ın Zira FK takımından İsveç Lig 1 ekibi Malmö’ye transfer oldu.  Gineli 21 yaşındaki futbolcu milli takı kadrosuna dahil edildi. Yerköy tarafından konu ile ilgiliaçıklamada, “Yerköysporumuzda 2022 -2023 sezonunda oynamış futbolcumuz Salifu Soumah, Gine Milli Takımına seçilmiştir. Kendisini tebrik eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

