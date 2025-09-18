Bir Gönül İnsanı Hakk'a Yürüdü: Erdal Bayraktar'a Veda

Bayraktar’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Talas Yeni Reşadiye Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. Sevenleri, dostları ve fikir yolcuları, “ümmet sevdalısı bir gönül insanını kaybettik” diyerek duygularını dile getirdi.

Hayatını iman, izzet ve adalet mücadelesine adayan Bayraktar, bir konuşmasında şu veciz sözlerle yaşam felsefesini özetlemişti:

“Son nefesimize kadar; varlığın ve türümüzün devamını sağlamak, iman ve İslam üzere yaşayıp ölmek, İslam’ın ve Müslümanların izzeti, mustazafların adalet üzere yaşaması için teyakkuz halini terk etmememiz gerekiyor.”

Bu sözler, onun sadece bir yazar değil; aynı zamanda bir aksiyon adamı, bir dava eri olduğunu gösteriyor. Bayraktar’ın ardından kalanlar, onun fikir mirasını yaşatmak ve mücadelesini sürdürmek için kararlı.

Kayseri, bir bilgeyi uğurladı. Ama onun izleri, fikir dünyasında yaşamaya devam edecek.