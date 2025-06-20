  • Haberler
  • Gündem
  • Bir günlüğüne polis olmak isteyen Hasan Can'ın hayali gerçek oldu

Bir günlüğüne polis olmak isteyen Hasan Can'ın hayali gerçek oldu

Kayseri'de en büyük hayali bir günlüğüne polis memuru olarak görev yapmak olan Hasan Can Kazel'in isteği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Bir günlüğüne polis olmak isteyen Hasan Can'ın hayali gerçek oldu

Kayseri’de en büyük hayali bir günlüğüne polis memuru olarak görev yapmak olan Hasan Can Kazel’in isteği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polis üniformasını giyerek görev başı yapan Hasan Can, polis abi ve ablalarıyla birlikte görev aldı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın hayalini gerçekleştiren Hasan Can’ı ziyaret ederek görevinde ve hayatında başarılar diledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi
NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi
Anadolu'da Yapılan Tek Fuar Kayseri'de
Anadolu'da Yapılan Tek Fuar Kayseri'de
Çocuklar Arası Kavgaya Aileler Karıştı: 6 Kişi Bıçakla Yaralandı
Çocuklar Arası Kavgaya Aileler Karıştı: 6 Kişi Bıçakla Yaralandı
İki kardeşin bıçakla yaralanıp birinin öldüğü olayın sanığının yeniden yargılanmasına başlandı
İki kardeşin bıçakla yaralanıp birinin öldüğü olayın sanığının yeniden yargılanmasına başlandı
Milletvekili Genç: 'Mevcut iktidarın ciddi bir Anayasa çalışması yapacak tabanları yok'
Milletvekili Genç: “Mevcut iktidarın ciddi bir Anayasa çalışması yapacak tabanları yok”
Araç kullanırken cep telefonu kullanan 458 sürücüsüne ceza uygulandı
Araç kullanırken cep telefonu kullanan 458 sürücüsüne ceza uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!