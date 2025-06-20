Bir günlüğüne polis olmak isteyen Hasan Can'ın hayali gerçek oldu

Kayseri’de en büyük hayali bir günlüğüne polis memuru olarak görev yapmak olan Hasan Can Kazel’in isteği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polis üniformasını giyerek görev başı yapan Hasan Can, polis abi ve ablalarıyla birlikte görev aldı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın hayalini gerçekleştiren Hasan Can’ı ziyaret ederek görevinde ve hayatında başarılar diledi.