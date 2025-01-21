Bir günlük milli yas ilan edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde meydana gelen ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Bir günlük milli yas ilan edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde meydana gelen yangın sonucu 66 kişi yaşamını yitirdi 51 kişi de yaralandı. Feci olay sonrası ise 1 günlük milli yas ilan edildi. 
Öte yandan Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acı kaybından dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla milli yas ilan edilmesi uygun görülmüştür. Bayraklar 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneş batışına kadar yarıya çekilecektir” denildi.

Haber Merkezi

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