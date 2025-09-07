Bir hafta Bir Yazar: Fatih DUMAN

Fatih Hocam önce sizleri tanıyabilir miyiz?

Merhaba, adım Fatih Duman. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra öğretmenlik mesleğime başladım. Kur'an araştırmaları her zaman ilgimi çekmiştir. Bu sebeple tefsir alanına yönelmeye karar verdim ve bu alanda çalışmalar yaptım. Kur’an araştırmalarına ve tarihine olan ilgim, İslam kültürünün kökenlerini anlama arzumla başladı. Bu ilgi beni, İslamiyet öncesi Arap toplumunu incelemeye yöneltti ve bu bağlamda “İslamiyet Öncesi Arap Toplumu ve Kur’an” adlı kitabımı kaleme aldım.

Kitabımda, o dönemin sosyal yapısından kabile ilişkilerine, inanç sistemlerinden kültürel dinamiklere kadar pek çok unsuru ele aldım. Amacım, İslam’ın ortaya çıktığı coğrafyanın ve toplumun nasıl bir zemin üzerinde şekillendiğini daha derinlemesine anlamak ve okuyuculara tarihsel bir perspektif sunmak. İslam öncesi Arap toplumuna dair önemli detayları paylaşmak ve Kur’an’ın bu kültüre bakış açısını ortaya koymak temel hedefim oldu.

Peki yazma serüveni nasıl başladı? Kimlerin yazma isteği oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde etkisi oldu?

Akademik çalışmaların beni yazmaya başlatması oldukça anlamlı ve yaygın bir durum. Akademik ortam, düşüncelerimi organize etme, araştırma yapma ve bu araştırmaları yazıya dökme konusunda beni teşvik eden bir alan sundu. Özellikle makaleler, tezler, raporlar ve sunumlar hazırlama süreci, yazma becerilerimi geliştirmeme ve kendimi ifade etme biçimimi zenginleştirmeme yardımcı oldu. Sanırım benim de yazma sürecim böyle başladı.

Kıymetli Hocam, her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazma isteği, her yaş grubundan insan için keşfedilmeyi bekleyen bir tutku ve potansiyel barındırır. Yazma serüvenine başlamak veya geliştirmek isteyenler için şu tavsiyelerde bulunabilirim:

Mükemmeliyet Kaygısından Kurtulun: Yazmaya başlamak için her şeyin kusursuz olması gerekmez. En önemli adım, sadece başlamaktır.

Küçük Adımlarla Başlayın: Günlük tutmak, kısa hikâyeler yazmak ya da denemelerle yazma alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Bol Bol Okuyun: Farklı türlerde okumalar yapmak, kelime dağarcığınızı geliştirir ve yazma tarzınızı zenginleştirir.

Her Gün Yazın: Yazma becerisi, düzenli pratikle gelişir.

Geri Bildirim Alın: Yazılarınızı paylaşın, eleştirilere açık olun ve bunları gelişim fırsatı olarak görün.

Kendinizi Başkalarıyla Kıyaslamayın: Her yazarın kendi yolculuğu vardır. Kendi tarzınızı keşfedin.

Yazmak, kişisel bir yolculuktur ve herkesin deneyimi benzersizdir. En önemlisi, yazma tutkunuzu beslemek ve bu süreci keyifle yaşamaktır.

Kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Kur’an araştırmalarıyla ilgili çeşitli makalelerim bulunmakta. Ancak özel olarak çalıştığım ve Ankara Okulu Yayınları arasından çıkan “İslamiyet Öncesi Arap Toplumu ve Kur’an” isimli kitabım, alanında önemli bir kaynak olarak gösterilmektedir.

Fatih Hocam, yazarlık serüveninizde sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

İlahiyat camiasının önemli isimlerinden bir profesörün, sosyal medyada kitabımla ilgili “Mutlaka okunmalı” diyerek bir paylaşımda bulunması beni gerçekten çok etkilemişti. Bu tarz geri bildirimler, yazma motivasyonumu artıran önemli anılardan biri oldu.

Fatih Hocam, teşekkür ederiz.

Söyleşi: Mustafa BALABAN

