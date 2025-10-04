Bir hafta Bir Yazar: Fatma ÇITAK

Fatma Hanım, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Bendeniz Fatma Çıtak. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Güzelöz köyünde dünyaya geldim. İlk okulu köyümde okudum, ortaokulu Yeşilhisar da okudum. Lise eğitimimi ise açık lise olarak tamamladım. Ev hanımıyım. Mustafa Balta beyle evliyim. Üç evladım var. Kübra, Meral, Timur Hekim isimleri... Dağlarda yürüyüş yapmak, bütün doğayı keşfetmek vatanımızın her toprağını adımlamak hedeflerim arasında.

Pekala, Fatma Hanım yazma serüveniniz nasıl başladı. Kimlerin yazma isteğinizin oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde etkileri oldu?

5 yıl öncesi Instagram kısa Güzel sözler paylaşmaktan mutluluk duyuyordum bir gün Nizamettin Yücel adlı şair arkadaşım Fatma Hanım neden şiir yazıp bir kitap çıkarmıyorsunuz dedi... Şaşkın biraz düşünceli neden olmasın hocam muhteşem olur dedim ve tamamen yazmaya ayırdım zamanımı ve kitap çıkarmaya karar verdiğim de değerli üstadım Ahmet Sıvacı editörlüğünü yaparak iki şiir kitabımızı aynı anda çıkarmaya karar verdik…

Fatma Hanım her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz

Çok kitap okumalarını ve anlamını bilmedikleri cümleleri araştırmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Takdir edersiniz ki öğrenmenin, yazmanın, okumanın yaşı yok. En güzel örnek benim. 35 yaşında liseye açık öğretim devam ettim ve yazmaya başladım. Yeter ki düşünceniz güzel olsun, güzel yazılar kitaplar ortaya çıkıyor.

Kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Çalışma olarak ise dört kitabım var.

Acılar Çiçek Açtı

Bana Bahar Gelmez

Buse ve Sude'nin Rüyası

Meşe Ormanında Pelit Ali ile Aliye

Fatma Hanım, okuma-yazma serüveninizde anlatmak istediğiniz sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Yazmaya başladığım da çok güzel dostların olduğunun farkına vardım. Güzel hatıralar anlatmak isterdim sizlere ama maalesef 10 yaşında babasını kaybetmiş 29 yaşında annesini kaybetmiş bir kişiyim yazdıkça ne acılar yaşadığım gözümün önünde şerit gibi geçiyordu. Güzel yanı ise ilk kitabım çıktığın da oğlum eline alıp annecim seninle gurur duyuyordum ama bugün bir kere daha seninle gurur duydum demişti... Bu beş yıl içinde beni daha güçlü yapan güzel bir anı oğlum Timur Hekimin sözleri .

Fatma Hanım söyleşi için teşekkür ederiz.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Söyleşi: Mustafa Balaban