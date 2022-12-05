Bir hafta Bir Yazar: Hakan AY

Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

1971 Kayseri doğumluyum

ilk okulu kayseri Feyziye Mollaoğlu ilkokulunda, ortaokulu İskenderun Bekbele’de, liseyi ise Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi’nde okudum.

Askerlik görevini yaparken girmiş olduğum sınavda Elazığ Fırat Üniversitesi Metal İşleri öğretmenliği’ni kazandım. 2000 yılında lisans eğitimi tamamladım.

Kayseri’nin çeşitli okullarında 4 yıl sözleşmeli olarak öğretmenlik yaptım.

Şu an özel sektörde çalışmaktayım.

Hakan Bey, yazma isteği nasıl oluştu? Yazarlık serüveni nasıl sürdü?

Yazma isteği ortaokul yıllarında şiir yazarak başladı. Yazmamın alt yapısını yıllardır tuttuğum günlükler oluşturmaktadır.Bir de Kayseri büyükşehir belediyesinin yazarlık okuluna gitmem bana farklı bir ivme kazandırdı.

Yazma isteği olan hatta yazar olmak isteyenler neler söylemek istersiniz?

Yazmak isteyen insanların bol bol kitap okuması gerekir. Bir şey var ise, yansıması olur. Cesaretli olsunlar. Yazı yazma, kitap sahibi olma konusunda ısrarcı olsunlar. Ayrıca çevremizdeki olayları yorumlama yeteneğimizin olması lazım. Yani iyi bir gözlemci olmak gerekiyor.

Hakan Bey sizlerin kitap çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Şu an tek kitabım var."VATAN SAĞ OLSUN" Türkiye genelinde 2300 adet kitap satışımız oldu. Bu benim gibi yeni bir yazar adayı için iyi bir rakam..2.kitabım basılacak inşallah..2.kitabımın ismi ise "ÖNCE VATAN " Kitabımı Türkiye'nin bir çok ilindeki 65 okula gönderdim..

Kısmet olursa "Buğulu Pencere"İsimli bir şiir kitabı çıkarmayı istiyorum.

Son olarak yazarlık serüveninde unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız?

Erzurum 'da bir okula kitap gönderimi yapmıştım. Kitabımda "Erzurumlu Enes Amca" başlıklı bir hikayem var. Öğrencilerden biri bu hikayeyi dedesine okur, dedesi ağlar. Enes Amca, babası Sarıkamış’ta donarak şehit olanlardan. Erzurumlu Enes Amca o günden sonra sıcak çay içmez, içemez. Çay ikramlarını çevirir. Bu hadiseyi tahkiye etmiştim. Öğrenci ise bunu dedesine okuduğunda ağladığını duyunca çok duygulanmıştım. Yazarlık anım olarak beni bu durum çok etkilemiştir.

Hakan Bey, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Röprortaj: Mustafa Balaban

