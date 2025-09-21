Bir hafta Bir Yazar: Kerim EROĞLAN

Merhaba Kerim Hocam, önce sizleri tanıyabilir miyiz?

1984 yılında Niğde Bor’da doğdum. İlkokulu ve ortaokulu Bor’da okuduktan sonra liseyi Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladım. 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünden mezun oldum. İlk görev yerim Elbistan’dı. Burada 6 yıl hizmetin ardından Kayseri’ye tayinim çıktı. Bu süreç boyunca matematik ve din adına yazılar yazım. Matematiğin manasını sürekli sorguladım. Öğrencilerinde bu fikri uyandırmak ve bakış açısı kazandırmak üzere Rabbani Sanat’ı anlatmaya çalıştım. Matematik ve Rabbani hikmetleri bütünleştirme inancıyla Kayseri 50. Yıl Dedeman AİHL’ye atandım. Rabbani Sanat matematiği anlatan seminerlerle genç dimağlara temas etmeye gayret gösteriyorum.

Pekala, yazma serüveniniz nasıl başladı. Kimlerin yazma isteğinizin oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde etkileri oldu?

Yazma serüvenim her öğrenci gibi okul sıralarında başladı. Öncelikle ilkokul öğretmenlerimiz okuma üzerine çok dururlardı. Hızlı ve doğru okuma üzerine yarışmalar yaparlardı. Okuma hızım iyi olduğu için ilk pekiştirmelerim burada başlamıştır. Ortaokul yıllarında Türkçe Öğretmenimiz Muharrem Akyüz kompozisyon yazma üzerine çok dururdu. Her derse gelişinde elinde mutlaka bir makale, köşe yazısı veya bir şiirle gelir derse güzel bir girizgâh yapardı. Sürekli kompozisyon yazmak ve kitap okumak beni daha iyiyi yazmaya motive etti. İşin finalinde okul genelinde yapılan bir kompozisyon yarışmasında Türkçe öğretmenimizin benim yazdığım kompozisyonu en başarılı bulması ve tüm öğrencilerin huzurunda okutması “yazabiliyorum” özgüveninin yerleşmesinde büyük rol oynamıştır. Lise edebiyat öğretmenimizin Baki, Fuzuli gibi divan edebiyatı eserlerini sıklıkla işlemesiyle de şiir ve yazın kabiliyetlerim ivme kazanmıştır. Hepsinden Allah razı olsun. Duyarlı, gönülden ve içten hizmet eden tüm öğretmenlerimizden de Allah razı olsun.

Kerim Hocam, her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazmak için okumak gerekir derler ben buna katılmıyorum. Yazmak için duygulanmak yeterlidir. Eğer hissedebiliyorsanız yazabilirsiniz. Okumayı tamamen dışarı bırakmıyorum tabii ki. Klasikleşmiş eserlerden tarz ve üslup öğrenir insan. Sonra kendi dimağında yoğurur, anılarıyla harmanlar. Şuna kesinlikle inanıyorum ki çok okuyan değil çok gezen yazabilir. Gezmek Allah’ın sanatını temaşa etmektir. Ve her yeni yer bilgi dağarcığını emzirir. Siz farkında olmadan semirir yazınsal kimliğiniz. O yüzden genç yazarlara tavsiyem gezebildiğiniz kadar çok tarihi yer gezin, yaşanmışlıkları dinleyin, küçük de notlar alın gün sonu özetleri çıkarın, arada bir herhangi konu hakkında düşüncelerinizi yazın. Bir defteriniz olsun duygularınızı paylaştığınız veya kendinizi yüzleştirdiğiniz. Bu çok önemlidir.

Kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

İlk kitabım 2023 yılında basılan Rabbani Sanat Matematik adlı kitabımdır. Yaklaşık altı yıllık bir emeğin ve birikimin yazılaşmış halidir. Matematikte anlattığımız konuların mutlaka bir arka planı, felsefesi, mantığı olmalı diyerek yola çıkılmış öğrencilerimle birlikte yorumlayarak geliştirdiğimiz bölümlerden oluşmaktadır. Mesela biz kare köklü sayıları anlatıyoruz ama kökün içinde sorgulanan sayı belki de biziz. Hesap gününü hatırlatır karekök. Eğer tam kare sayıysan kökten kolayca çıkarsın. Yok eğer tam kare çarpanın yoksa kökün içinde kalırsın. Bu kitap aynı zamanda matematik öğretmenlerine ders anlatımlarında ilham verebilir. Nokta, doğru, sonsuzluk gibi kavramları ayet ve hadislerden yansıtmalarla aydınlatmaya çalıştık.

İkinci kitabım ise “POLAT’IN ZAMAN YOLCULUĞU”. İsmi neden Polat diye siz sormadan ben söyleyeyim. İyi bir Kurtlar vadisi izleyicisiyim. Bu romanda da aslında Polat’ın ortaokul yıllarındaki halini düşündüm. Cesur, kararlı, doğruların yanında, meraklı ve araştırmacı. Ortaokulda karşılaştığım öğrencilerimin sorularına cevaplar aradım. K-Pop dinlenir mi? Kudüs bizim için ne ifade eder? Zaman yolculuğu yapılabilir mi? Ses ile kâinat arasındaki bağıntı? Ve daha birçok konu.

Bir kitap çıkarırken ki gayem asla maddi olmamıştır. Okuyanların bir kelime dahi olsa buradan bir bilgi öğrendim Allah razı olsun demesi beni ittiren yegâne güçtür.

Yazarlık serüveninizde anlatmak istediğiniz sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Bu süreçte çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel ortamlarda kitaplarımızın sunumunu gerçekleştirdik. Bir gün özel okullardan birine Rabbani Sanat matematik kitabının sunumunu yapmaya gitmiştim. Öğrenciler, öğretmenler pür dikkat beni dinliyor. “Siz bir sayısınız diyorum” yüzüme bakıyorlar.” Siz aslında yoksunuz” diyorum şaşkın şaşkın yine yüzüme bakıyorlar. “Sen sıfırdın ve anne kümesinde seni tanımladı” diyorum ve anlatıyorum. Alak suresi 1-5 “Yaratan rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı.” Anlattım anlattım. Sunum bittikten sonra öğrenciler yanıma geldi. Hocam “matematiği hiç böyle bilmiyordum”, “ matematik konusunda ufkumu açtınız”, “ bakış açım değişti”, “bundan sonra matematik çalışacağım” gibi cümlelerle dolu kitap imzalama töreninden sonra öğrenci ve öğretmenlerle vedalaşıp evime gittim. Vakit ikindiye yaklaşıyordu ki cep telefonuma bir mesaj geldi. Bu bir video idi. Sunum yaptığım okuldan bir öğretmen arkadaşım öğleden sonra girdiği sınıfa sunumdan aklınızda ne kaldı diye sormuş. Ve bir öğrenci ayağa kalkarak Zümer suresi 49. Ayeti okumuş “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Bunun üzerine öğretmenimiz tüm sınıfına bu ayeti okutarak bir video çekmiş. Bu videoyu gördüğümde nasıl duygulandım anlatamam. Amaç çok şey öğretmek değildi. Sadece genç dimağlara bir pozitif etki, itki yapabilmekti.

Değerli hocam yazmak ve gençlere ulaşabilmek bunlar çok kıymetli faaliyetler. Sizin aracılığınızla bu yazının milyonlara ulaşması gibi bir gayemiz yok ama bir kişide fikir kıvılcımı oluşturabilirsek kazancımız budur. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederim. Bizi takip etmek isteyenler instagram @matematikbaba ve youtube @matematikbaba adreslerini kullanabilirler. Soru sormak için eroglankerim@hotmail adresine mail gönderebilirler. Keyifli bir sohbetti tekrar teşekkür ederim.

Rica ederim. Kerim Hocam, samimi söyleşiniz için teşekkür ederim.

Söyleşi: Mustafa Balaban