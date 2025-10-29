Bir Hafta Bir Yazar: Murat ÇAKIR

Murat Hocam, önce sizleri yakından tanıyabilir miyiz?

Ben Kudüs sevdalısı bir yolcuyum diyebilirim. Uzun yıllardır Kudüs davasını anlatmaya, unutturulmaya çalışılan bir bilinci diri tutmaya gayret ediyorum. Yazılarımda, konuşmalarımda, yaptığım etkinliklerde tek bir gayem var; insanların kalbine Kudüs’ü yerleştirmek. Çünkü inanıyorum ki Kudüs bir şehirden öte bir imandır, bir duruştur, bir vicdan meselesidir. Asıl kimliğimi de orada bulduğuma inanıyorum.

Pekala yazma serüveni nasıl başladı? Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Yazma serüvenim aslında bir iç sızının kaleme dökülmesiyle başladı. Kudüs’ü ilk kez bir kitapta okuduğumda, içimde tarifsiz bir sızı hissettim. O günden sonra kelimeler elimden değil, yüreğimden akmaya başladı. Yazdıkça bir davanın sözcülüğünü yapmanın sorumluluğunu hissettim. Bu süreçte beni en çok teşvik eden, Kudüs davasına gönül vermiş dostlarım ve her zaman arkamda duran ailem oldu. Her biri bana kalemimin sadece yazmak için değil, hatırlatmak için var olduğunu öğretti.

Murat Hocam, yazma tutkusu olan, yazar olma hayalleri taşıyan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle samimi olsunlar. Çünkü kalpten çıkmayan hiçbir kelime kalbe ulaşmaz. Yazmak; kelimeleri süslemek değil, bir derdi anlatmaktır. O yüzden derdi olmayanın yazısı da eksik olur. Okusunlar, düşünsünler, hissetsinler. Yazdıkları her satırda bir iz, bir nefes, bir dua olsun. Ve asla unutmasınlar; yazmak bir yarış değil, bir yolculuktur. Her satır, insanın kendine attığı bir adımdır.

Kitaplarınızın isimlerini öğrenebilir miyiz?

Elbette. İlk romanım MS hastalığına dikkat çekmek adına yazılmış "Eylül" isminde bir farkındalık romanı. Hasta olan genç bir kadının eşi ve kızıyla hastalık sürecini atlatabilme mücadelesini anlatıyor. İkinci romanım ise "Umudun adı mavi" isminde yine Filistin mücadelesine destek olmak, oradaki kardeşlerimizi unutmadığımızı göstermek adına yola çıkan Mavi Marmara gemisinin çıkış hikâyesi. Geminin içerisinde yaşananlar ve sonrası. Üçüncü kitabım Kudüs davasını ve bilincini gençlere bir tiyatro hazırlığında bulunan üniversiteli gençlerin oyuna hazırlık aşamalarını anlatan, Kudüs bilincini sıkmadan gençlere anlatmaya gayret ettiğim bir "Kalk Kudüs'e gidelim" ismini taşıyan roman. Yeni baskıda olan dördüncü kitabım ise "Yarınlara Koşanların Hikâyesi" Kudüs'te yaşanan hikâyelerin birer özeti diyebiliriz.

Kudüs yolculuklarında bir rehber, bir dua, bir hatırat niteliğinde. Bunun yanında Kudüs’ü konu alan kısa film senaryoları, tiyatro metinleri ve belgesel yazıları da kaleme aldım. Her biri farklı bir yönüyle Kudüs’ü anlatıyor; bazen bir çocuğun gözünden, bazen bir annenin duasından, bazen de bir zeytin ağacının gölgesinden.

Murat Hocam, yazarlık serüveninizde unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Bir gün bir lise öğrencisi yanıma gelip şöyle demişti: “Hocam, Kudüs’ü hiç görmedim ama yazılarınızı okurken sanki oradayım. Artık dua ederken Mescid-i Aksa’yı da anıyorum.”

O an anladım ki yazdıklarım birilerine Kudüs’ü hissettirebiliyorsa, kalemim amacına ulaşmış demektir. O cümle, bütün emeklerin özetiydi benim için. Çünkü Kudüs’e giden yol, kalbe dokunan bir kelimeyle başlıyor.

Dünya hayatında böyle bir huzuru nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sarf ettiğim emek neticesinde tek beklentim bu eserlerin okuyucu da Kudüs şuur ve bilincini artırmasıdır. Bu duygularla bu kitapları zalimin mazlum üzerinde ebedi tahakküm kuramayacağına inanan kardeşlerime ve sonra yararlanmak isteyen herkese ithaf ediyorum. Hamd ve salatımız çok olsun ki kalplerimiz miracına yükselmeye bahane arasın.

Murat Hocam, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

Bizlerde teşekkür ederiz. Selam ve dua ile.

