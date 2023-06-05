Bir Hafta Bir Yazar:  Resul COŞKUN



Resul Hocam, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

1970 yılında Kahramanmaraş/ Göksun ilçesi/ Karaahmet köyünde dünyaya geldim. İlkokulu doğum yerim olan Karaahmet köyü İlkokulu'nda tamamladım. 1989 yılında Göksun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Aynı yıl Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım ve 1994 yılında mezun oldum. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimimi tamamlayarak Kelam Bilim Dalı Uzmanı (Master) unvanı aldım. Vatanî görevim olan askerliğimi Asteğmen öğretmen olarak Şırnak ilinde yaptım. Çeşitli okullarda idarecilik ve öğretmenlik görevlerinde bulundum. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Kelam Anabilim Dalında Şubat 2023 de Doktora eğitimimi tamamlayarak Kelam Bilim Dalında Doktor ünvanı aldım. Halen MEB Kayseri Kocasinan İlçesi Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Meslek Dersleri öğretmeni olarak görevime devam ediyorum. Evli iki çocuk babasıyım. Çerkezce, Arapça ve İngilizce dillerini biliyor ve Arapça dilinde Yeminli Tercümanlık yapıyorum.

Hocam, yazma serüveniniz nasıl başladı?

Yazma serüveni ortaokul yıllarına dayanır. Ancak ortaokul ve lise yıllarımda çekingen olduğum için yazdıklarımı paylaşmaktan utanırdım, yazdıklarını paylaşan arkadaşlara da gıpta ile bakardım. Bu meyanda artı parantez meslektaşım olan öğretmen arkadaşların öğrencileri teşvik etmelerini tüm öğrencilere fırsat vermelerini önemsiyorum. Zira fırsat verilip rehberlik edildiğinde çok yetenekli öğrencilerin keşfedileceğine inanıyorum. Benim aktif bir şekilde yazmam ve yazdıklarımı paylaşmam üniversite yıllarıyla başladı. Özellikle sosyal medya kanallarında paylaşım yapıyorum. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Allah’ın dinini tebliğ için her yolu denemiş, gidebileceği yerlere Taif örneğinde olduğu gibi gitmiş gidemediği başka ülkelere de elçiler göndererek tebliğini ulaştırmıştır. Ben de bundan ilham alarak Ayet ve dualar, güncel konular ve sorulara cevap mahiyetinde hazırlamış olduğum yazıları ve bazen şiirlerimi hazırladığım görsellerle birlikte paylaşıyorum.

Yazma isteği olan insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazma isteği olan kardeşlerimize tavsiyem içinizden gelen bu isteği ertelemeyin, mutlaka yazın ve paylaşın. Özellikle sizi motive edebilecek, rehberlik edecek kişilerle paylaşın, eleştirilere açık olun, korkmayın, çekinmeyin, Çünkü her eleştiri kusurlarımızı düzelterek mükemmele ulaştıran bir adımdır.

Eserleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Şu anda Gülnar Yayınevi tarafından yayınlamış olduğum ‘Gül Sevdası’ isimli şiir kitabım var. Kitapta İnanç, ibadet, ahlak diye özetleyebileceğimiz kulluk ve hesap bilinci, peygamber sevgisi, eğitim, şehitlik, gazilik, vatan sevgisi gibi maddi ve manevi değerlerimiz, imtihan şuuru, istikamet üzere yaşama yolları, ahiret hayatı, bayramlar, mübarek gün ve geceler, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü gibi özel günler, aile, arkadaşlık, kardeşlik hukuku gibi konular, evlada nasihatler, giyim kuşam, inançsızlara cevap ve inançsızların hazin sonu vb. pek çok konuyu içeren 229 şiir yer almaktadır.

Ayrıca baskıya hazır olarak bekleyen İbn Teymiyye’ye Göre Akıl Nakil İlişkisi kitabım, yine baskıya hazır olan Kur’an’dan Damlalar Gönülden Dualar isimli yaklaşık üç ciltlik eserim ve muhtemelen Gül Sevdası II isimli şiir kitabım da basılmaya hazır olarak beklemektedir. Kısa zamanda okuyucuyla buluşmasını ve Rabbimin rızasını kazandırmasını diliyorum.

Hocam, yazarlık hayatınızda unutamadığınız anılar var mı?

Unutamadığım pek çok anılar var onlardan bir kaçımı sizinle paylaşmak isterim. Ben Sosyal medya kanallarıyla her gün ayetler, dualar ve hazırlamış olduğum görselleri paylaşıyorum. Bir ara, kendi kendime acaba insanlara bıkkınlık veriyor olabilir miyim endişesine kapıldım. Bu hususta Doktora Eğitimimde danışmanlığımı yapan Prof. Dr. Süleyman Toprak hocama durumu söyleyince, Muhterem Hocam “Gönderdiğim mesajların benden sonra pek çok kişilere iletildiğini pek çok kişinin Kur’an’la tanışmasına vesile olduğumu ve yaptığım paylaşımların fayda sağladığını” söyleyince bu endişeden kurtuldum huzura kavuştum ve çok mutlu oldum. Yine mesaj ilettiğim bazı arkadaşlarımdan hazırladığım mesajları gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok yerinde pek çok kişiye gönderdiklerini öğrenince de yaşadığım mutluluğu hiç unutamam.

Yine tanıdığım, tanımadığım pek çok kişi tarafından “Allah razı olsun” ifadeleriyle başlayan “hocam sayende Kur'an okumaya başladım”, “namazlardan sonra senin paylaştığın dualarla dua ediyoruz” ve “bu gidişle bize Kur'an'ı hatmettireceksin” diye yapılan değerlendirmeler de beni motive eden ve çok mutlu eden anılardandır.

Huzursuzluk yaşamama sebep olan durumlar da yok değil. Nitekim bu konuda "Beni mesaj listenizden çıkarın, bana mesaj göndermeyin" diyen kişiler de oldu. Ama çok şükür ki onlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar. Ben de “Derhal, memnuniyetle dedim ve bir daha onlara mesaj göndermedim.”

Rabbim bizi ve neslimizi hayırda yarışan, yardımlaşan, hayra öncülük eden ve hayırla yâd edilen salih, muttaki kullarından eylesin. Size ve tüm okuyucularınıza saygılar sunarım.

Resul Hocam, teşekkür eder yeni eserlerde buluşmak isteriz.